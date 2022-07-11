Кулеба попросил Запад выделить оружие после указа Путина о гражданстве

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил западных партнеров предоставить Киеву более тяжелое оружие после указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам, следует из заявления на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Он назвал решение Путина о предоставлении гражданства «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права».

По его мнению, выдача украинцам российских паспортов «юридически ничтожна и не будет иметь никаких правовых последствий для Украины».

Указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, был подписан Путиным 11 июля. Данная процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления на гражданство — до года и менее.

С заявлением на получение российского гражданства также могут обратиться лица без гражданства, но имеющие миграционную карту, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении.

Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок получения гражданства России еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года.