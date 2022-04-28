Politico узнало о просьбе Киева к США поставить ударные дроны Grey Eagle

Киев просит у США предоставить ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление Минобороны Украины/

Украинская сторона надеется на «положительное решение» вопроса поставок дронов.

Politico отмечает, что Соединенные Штаты уже передали Украине беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost. Тем не менее Киев рассчитывает получить ударные Reaper и Grey Eagle, которые «могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и быть перезаряжены».

Украинская сторона уже провела переговоры с компанией General Atomics — производителем дронов, пишет Politico. Однако поставки ударных беспилотников подпадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает их поставки. Получить Gray Eagle и Reaper не смогли даже некоторые партнеры США, включая Катар и Индонезию, указывает издание.

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