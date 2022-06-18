Reuters узнал о «тупике» в поставках Украине дронов Grey Eagle из США

В Пентагоне опасаются, что дорогостоящие дроны Grey Eagle могут быть попасть к противостоящим ВСУ силам, продажа беспилотников Киеву приостановлена, сообщили источники Reuters. Сделка предполагала получение Украиной четырех БПЛА

Беспилотник Grey Eagle (Фото: Jason Reed / Reuters)

Процесс продажи Украине американских беспилотников MQ-1 °C Grey Eagle приостановлен из-за опасений Пентагона, что дроны могут попасть в распоряжение противостоящим ВСУ силам, сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных источников.

Возражение против сделки выдвинуло Управление по безопасности оборонных технологий американского военного ведомства, пишет агентство, это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, чтобы они не оказались у нежелательной стороны.

Украинские власти прежде не раз обращались к США и другим западным странам с просьбой о предоставлении более современного вооружения. Просьба продать Grey Eagle была озвучена, в частности, в конце апреля. Вашингтон уже направил Киеву беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, но Grey Eagle и Reaper заинтересовали украинские власти в связи со способностью этих моделей дронов преодолевать значительное расстояние на большой высоте и перезаряжаться.

Как писал Politico, украинские власти уже вели переговоры о покупке Grey Eagle с их производителем — General Atomics, однако такая сделка подпадает под режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает их поставки. Получить Gray Eagle и Reaper ранее не смогли некоторые партнеры США, включая Катар и Индонезию, отмечала газета. По состоянию на начало июня в Пентагоне уже несколько недель велось обсуждение передачи Украине дронов Grey Eagle, рассказывали неназванные собеседники Reuters.

В начале июня источники Politico в Пентагоне и опрошенные эксперты выразили сомнение, что украинские силы начнут использовать Grey Eagle в условиях боевых действий в скором мнении из-за проблем с логистикой и обучением военных. Для применения беспилотников этого типа необходимо пройти обучение в течение нескольких месяцев в зависимости от комплектации, указали собеседники газеты. В компании-производителе General Atomics при этом допустили, что процесс обучения украинских военных можно сократить в связи с «неотложными нуждами» Киева.

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Кроме того, для дронов Grey Eagle необходимо обеспечить обширную наземную инфраструктуру, среди прочего для них необходимы взлетно-посадочные полосы, специальное оборудование и зашифрованные каналы связи, рассказал Politico эксперт Vertical Flight Society Дэн Гэттингер.



