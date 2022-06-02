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Reuters узнал о планах США продать Украине беспилотники Gray Eagle

Как сообщают источники Reuters, администрация президента США должна согласовать продажу беспилотников «в ближайшие дни»
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle (Фото: Reuters)

Власти США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1 °C Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, администрация президента Джо Байдена намерена сообщить конгрессу о продаже Киеву беспилотников «в ближайшие дни», после чего об этом будет объявлено публично. При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон рассматривает уже «в течение нескольких недель», все еще может быть заблокировано конгрессом.

Кроме того, часть средств из американского пакета помощи в $40 млрд могут пойти на «финансирование возможной продажи» беспилотников, а также на обучение украинских военных, рассказал еще один источник агентства.

Представитель Пентагона заявил Reuters, что им пока «нечего объявлять» по поводу продажи беспилотников.

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В конце апреля издание Politico со ссылкой на заявление Минобороны Украины писал о просьбе Киева к Вашингтону предоставить беспилотники MQ-1 °C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. Как писало издание, украинская сторона на тот момент уже провела переговоры с компанией General Atomics — производителем дронов. Однако поставки ударных беспилотников попадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает их поставки.

Беспилотник Gray Eagle является версией более известного беспилотника Predator. Однако он отличается тем, что может летать до 30 часов и более в зависимости от своей миссии и собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Кроме того, Gray Eagle может быть оснащен восемью ракетами Hellfire.

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