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Песков объяснил смысл соглашения по вывозу украинского зерна

По словам Пескова, соглашение по вывозу зерна из Украины необходимо для преодоления надвигающегося продовольственного кризиса, о чем не раз предупреждал президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подписание в Стамбуле соглашения по вывозу зерна из Украины необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, президент Владимир Путин еще на встрече в Тегеране подчеркивал, что на фоне надвигающегося продовольственного кризиса крайне необходимо разблокировать пути поставки на мировые рынки и удобрений, и продовольствия, и зерна.

«И в этом плане не критически — потому что особой, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна, — но, все-таки, очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее. И Путин в Тегеране говорил о непосредственной связи вот этого всего», — отметил Песков.

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С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Генсек ООН Антониу Гутерриш и многие мировые лидеры ранее предупреждали, что блокировка зерна может привести к мировому голоду. Россия, в свою очередь, выражала готовность помочь с вывозом украинской сельхозпродукции, однако указывала на заминированные Киевом порты.

На прошлой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры по зерну в Стамбуле и договорились создать в этом городе координационный центр. Москва также представила свои предложения, которые, как сообщили в Минобороны, участники встречи в целом поддержали. Вопрос экспорта украинского зерна также поднимался на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 19 июля.

По словам народного депутата, члена украинской делегации на переговорах с Россией Рустема Умерова, украинское зерно планируется вывозить из трех портов: Одессы, Южного и Черноморска. За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, российские суда в акваторию Украины пускать не планируется, сообщил он. Суда также будут проверять, чтобы на них не было военных грузов.

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По данным пресс-службы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, соглашение об экспорте зерна будет подписано в пятницу, 22 июля. Как сообщил ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk, министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл в Турцию.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
зерно Дмитрий Песков Стамбул соглашение Военная операция на Украине
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