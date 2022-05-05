Цены на газ в США достигли максимума за десять лет из-за поставок в ЕС
Цены на газ в США 5 мая достигли $8,68 доллара за миллион британских термических единиц (примерно $310 за тыс. куб. м, речь о контрактах с поставкой в августе) — по данным Financial Times, это максимум практически за десять лет.
Издание объясняет скачок цен ростом спроса в странах Европы, которая пытается сократить зависимость от российского газа: вместе с ним растет потребность в этом ресурсе предприятий, которые сжижают газ для его транспортировки за рубеж. Как отмечает FT со ссылкой на Refinitiv, спрос с начала марта составляет порядка 350 млн куб. м в сутки — это число на 17% больше, чем в прошлом году, и примерно равно суточному уровню потребления в американском коммунальном секторе. Производители в США пока не увеличили добычу на достаточном уровне.
При этом в Соединенных Штатах газ все еще значительно дешевле, чем в Европе (там 5 мая цены достигали $1188 за тыс. куб. м).
США после начала военной операции на Украине запретили импорт российских энергоносителей. Президент Джо Байден признал, что не все западные партнеры смогут присоединиться к эмбарго, так как Европа сильнее зависит от импорта из России.
В середине марта Минэнерго США разрешило экспорт СПГ из двух терминалов компании Cheniere Enegry — Sabine Pass в штате Луизиана и Corpus Christi в штате Техас.
Позднее Белый дом сообщил о соглашении с ЕС на поставку не менее 15 млрд куб. м СПГ в этому году и дальнейшем увеличении годовых поставок. Специально созданная рабочая группа по вопросу сокращения зависимости Евросоюза от российского газа будет работать над получением странами ЕС дополнительно около 50 млрд куб. м СПГ как минимум до 2030 года.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце марта заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. По его словам, сейчас государства Евросоюза пытаются диверсифицировать источники поставок.
В Кремле предупреждали, что Европа заплатит «двойную цену» за помощь от США. Сейчас около 40% потребности ЕС в импортном газе обеспечивает Россия.