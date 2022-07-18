МЭА назвало пять мер для сокращения потребления газа в Европе

Глава агентства призвал предпринять дополнительные шаги в этом направлении и готовиться к «тяжелой зиме», указав на риск полного сокращения поставок газа из России

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Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу принять немедленные меры по сокращению потребления газа, говорится в отчете главы организации Фатиха Бироля.

МЭА — орган в составе Организации экономического сотрудничества и развития. Агентство выполняет консультативную функцию — предоставляет аналитику и рекомендации по политике в энергетической сфере.

Он отметил, что повышение цен уже естественным образом поспособствовало снижению потребления, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме». По мнению Бироля, в ближайшие три месяца необходимо сэкономить около 12 млрд куб. м газа (годовое потребление в Евросоюзе, по разным оценкам, составляет примерно 300–400 млрд куб. м). Он призвал не полагаться на поставки из других стран: их не хватит, чтобы компенсировать нехватку российского газа.

«Последние действия России по дальнейшему сдавливанию поставок природного газа в Европу вместе с другими недавними сбоями поставок — тревожный сигнал для Евросоюза», — предупредил Бироль, призвав страны ЕС «не терять ни дня» при заполнении хранилищ газа.

Он предложил пять мер, которые Брюссель может принять, чтобы подготовиться к зиме:

создать аукционные платформы, чтобы стимулировать сокращение потребления предприятиями;

сократить потребление в энергетическом секторе;

улучшить координацию между операторами газификации и электроэнергии, в том числе по вопросу пиковых нагрузок — это поможет минимизировать негативные последствия от снижения потребления;

стимулировать сокращение потребления газа в быту, менять привычки населения;

усовершенствовать планирование как на государственном, так и на общеевропейском уровне.

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Если Россия решит полностью прекратить поставки газа в ЕС до того, как странам удастся заполнить хранилища на 90% (Бироль не исключает такой возможности), ситуация станет «еще более серьезной», понадобятся «хладнокровное управление» и «высокая степень солидарности» между странами, добавил он.

По данным двух источников Financial Times, на выходных в Брюсселе обсуждали, стоит ли вводить для стран-членов нормативы по сокращению потребления.

Ранее 18 июля Reuters сообщил, что «Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. По информации источника агентства, речь идет о поставках в Германию по «Северному потоку». В июне компания уже снизила прокачку по этому газопроводу на 40%, а затем еще на треть, сославшись на задержку возвращения из ремонта газоперекачивающих турбин Siemens. Они производятся в Канаде, и их не получалось вернуть из-за санкций.

Германия, где из-за сокращения поставок из России сложилась наиболее напряженная ситуация с газом, попросила Канаду вернуть турбину. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, отправит ее в Россию.

Сейчас поставки по «Северному потоку» полностью приостановлены из-за планового ремонта, который продлится до 22 июля. В «Газпроме» 13 июля отказались прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с трубопроводом.

Ситуация с газом ухудшилась не только в Германии. В апреле Россия ввела механизм оплаты в рублях для недружественных стран, после чего многие государства отказались от российского газа, поставки туда прекратились. Режим ЧС в сфере энергетики ввела Венгрия, а в Дании и Нидерландах действует первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации.