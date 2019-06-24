Facebook не нашел следов вмешательства России в референдум по Brexit

Facebook не нашел следов вмешательства России в референдум по Brexit

Компания Facebook не обнаружила доказательств влияния России на результаты референдума по Brexit в 2016 году. Об этом Би-би-си заявил бывший вице-премьер Великобритании и вице-президент компании Ник Клегг.

По его словам, Facebook несколько раз провел анализ данных, полученных по итогам референдума о выходе Великобритании из ЕС, но не нашел свидетельств вмешательства внешних сил в голосование.

По словам Клегга, он понимает желание связать перемены в британской политике с неким заговором, однако, по его мнению, «корни британского евроскептицизма уходят очень глубоко». На его появление в большей степени влияли традиционные СМИ, а не соцсети, отметил он.

В октябре 2017 года британский парламент потребовал от Facebook провести расследование возможного вмешательства России в итоги референдума по Brexit. Речь шла, в частности, о таргетинге всех российских рекламных объявлений и учетных записей.