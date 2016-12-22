FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума

Группа «капитанов бизнеса» США и России, призванная улучшить экономические связи между двумя странами, может и не появиться, пишет FT. По данным издания, бизнесмены не видят в ней пользы из-за санкций и политической обстановки

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Российские чиновники и бизнесмены скептически воспринимают идею о создании российско-американского бизнес-форума, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди российских бизнесменов.

Среди причин, которые называют собеседники издания, — антироссийские санкции и политическая обстановка в США, а также непонятная предполагаемая цель этой организации.

«Что они могут обсуждать? Главным препятствием для улучшения деловых связей являются санкции, это очевидно», — говорит один из собеседников издания.

О создании двусторонней комиссии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между США и Россией договорились во время саммита в Хельсинки президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.

При этом всего за несколько дней до саммита помощник президента Юрий Ушаков говорил, что уровень экономических связей между двумя странами не соответствует их потенциалу (двусторонний товарооборот в 2017 году составил $23,2 млрд).

FT также цитирует посла России в США Анатолия Антонова, заявившего, что экономические ограничения со стороны США мешают развивать экономические связи. «Если нам удастся убедить наших американских партнеров создать такую ​​комиссию, такую ​​структуру по экономическим вопросам, это было бы здорово. Но при всех этих ограничениях это не сработает», — приводит его слова издание.

Кроме того, Антонов указал, что развитию бизнес-отношений препятствует так называемый кремлевский список, куда внесены имена многочисленных предпринимателей и чиновников из России. Часть его фигурантов уже находятся под санкциями американского Минюста. Список также обсуждался как потенциальный источник данных для будущих санкций США.

Собеседник издания, проинформированный о ходе двусторонних переговоров, сообщил, что в настоящее время идет обсуждение потенциальной встречи на уровне организаций, представляющих американский и российский бизнес в Москве.

Еще один источник издания, которого газета представляет как «лицо, близкое к ведущему российскому магнату с международными активами», заявил, что он не уверен в том, что ведущие бизнесмены будут заинтересованы в том, чтобы представлять Москву в подобноq организации. «С одной стороны, это потенциально выгодно принять участие. Но, с другой стороны, очевидно, что довольно опасно ставить себя на эту роль при нынешнем [политическом] климате», сказал источник FT.