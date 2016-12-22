FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума

Российские чиновники и бизнесмены скептически воспринимают идею о создании российско-американского бизнес-форума, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди российских бизнесменов.
Среди причин, которые называют собеседники издания, — антироссийские санкции и политическая обстановка в США, а также непонятная предполагаемая цель этой организации.
«Что они могут обсуждать? Главным препятствием для улучшения деловых связей являются санкции, это очевидно», — говорит один из собеседников издания.
О создании двусторонней комиссии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между США и Россией договорились во время саммита в Хельсинки президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.
При этом всего за несколько дней до саммита помощник президента Юрий Ушаков говорил, что уровень экономических связей между двумя странами не соответствует их потенциалу (двусторонний товарооборот в 2017 году составил $23,2 млрд).
FT также цитирует посла России в США Анатолия Антонова, заявившего, что экономические ограничения со стороны США мешают развивать экономические связи. «Если нам удастся убедить наших американских партнеров создать такую комиссию, такую структуру по экономическим вопросам, это было бы здорово. Но при всех этих ограничениях это не сработает», — приводит его слова издание.
Кроме того, Антонов указал, что развитию бизнес-отношений препятствует так называемый кремлевский список, куда внесены имена многочисленных предпринимателей и чиновников из России. Часть его фигурантов уже находятся под санкциями американского Минюста. Список также обсуждался как потенциальный источник данных для будущих санкций США.
Собеседник издания, проинформированный о ходе двусторонних переговоров, сообщил, что в настоящее время идет обсуждение потенциальной встречи на уровне организаций, представляющих американский и российский бизнес в Москве.
Еще один источник издания, которого газета представляет как «лицо, близкое к ведущему российскому магнату с международными активами», заявил, что он не уверен в том, что ведущие бизнесмены будут заинтересованы в том, чтобы представлять Москву в подобноq организации. «С одной стороны, это потенциально выгодно принять участие. Но, с другой стороны, очевидно, что довольно опасно ставить себя на эту роль при нынешнем [политическом] климате», сказал источник FT.