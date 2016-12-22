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В ВЭБе заявили о рисках для новых сделок из-за «кремлевского доклада»
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В ВЭБе заявили о рисках для новых сделок из-за «кремлевского доклада»
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 16 фев, 09:28
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В ВЭБе заявили о рисках для новых сделок из-за «кремлевского доклада»
Цель «кремлевского списка» в том, чтобы создать дискомфорт у инвесторов и потенциальных партнеров по отношению к России, считает первый зампред ВЭБа Николай Цехомский
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основная цель разработчиков «кремлевского доклада» Минфина США — не дать никакой ясности по поводу новых санкций, которые могут быть введены против России, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Николай Цехомский во время инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Кремлевский доклад» выполняет задачу создания дискомфорта по отношению к России для инвесторов и партнеров», — заявил банкир.

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Есть разные инвесторы, существует целый класс тех, кто хочет быть «белее белого и чище чистого»: такие инвесторы и целые компании, если видят в списке лицо, знакомое им, начинают переживать, говорит Цехомский. «Они не знают, как на это реагировать, и считают, что лучше никак не реагировать, ничего не делать», — отметил он.

Поэтому с точки зрения создания новых отношений, новых бизнесов и заключения сделок на фазе инвестирования появление «кремлевского доклада» могло оказать негативное влияние на российский бизнес, добавил Цехомский. «Увы, нельзя сказать, что этот список совершенно не оказывает никакого влияния», — отметил он.

Банкир добавил, что публикация «кремлевского списка» это планомерная и долгосрочная игра, конечной целью которой является дискредитация отношения инвесторов целиком ко всей России. «Список этих лиц покрывает практически всю экономику России», — отметил Цехомский.

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«Кремлевский доклад», подготовленный Минфином США и содержащий сведения о высокопоставленных должностных лицах и бизнесменах России, был представлен конгрессу 29 января.

В открытой части документа названы имена 210 человек, в том числе российских бизнесменов из списка Forbes c состоянием более $1 млрд и чиновников российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

В списке также содержалось множество имен руководителей крупных российских госкомпаний и компаний с госучастием. Закрытая часть доклада, по информации Минфина, состоит из «сотен страниц», ее содержание широкой публике не известно, как и имена тех, кто там упомянут. Само по себе включение в этот список не означает внесения в санкционный список, решение о расширении санкций будет приниматься отдельно.

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О том, что документ Минфина уже оказывает влияние на работу бизнесменов и усложняет заключение новых сделок и поиск финансирования на Западе, ранее говорили некоторые его фигуранты, например глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, сам факт существования списка — это «уже негатив» и потенциально усложняет поиск партнеров для российских компаний.

Способ отбора фигурантов списка и потенциальных целей для санкций вызвал критику в США. По мнению некоторых сенаторов, такой подход может говорить о том, что в Минфине не воспринимают задачу разработки санкций всерьез.

Однако глава Минфина Стивен Мнучин в ответ на критику заявил, что его ведомство разрабатывает новые антироссийские санкции. По словам Мнучина, ограничительные меры затронут в том числе и фигурантов открытой части «кремлевского доклада».

Авторы: Екатерина Литова, Наталья Демченко.
Теги: ВЭБ , «кремлевский список» , санкции , Николай Цехомский
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