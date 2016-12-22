Россия и США договорились создать группу «капитанов бизнеса»

Совместная группа займется развитием экономического сотрудничества двух стран. Бизнесмены попробуют выработать предложения по развитию торговли и инвестиций между двумя странами, пояснил Путин

Люди на Сенатской площади в Хельсинки во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Москва и Вашингтон создадут рабочую группу с участием «капитанов бизнеса», она будет заниматься вопросами развития экономического сотрудничества двух стран. Об этом по итогам встречи с президентом Дональдом Трампом заявил российский лидер Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Цель такой группы — содействовать развитию торговли и инвестиций между двумя странами, пояснил президент России. «Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счет», — пояснил идею Путин.

По словам российского президента, интерес к сотрудничеству проявляют деловые круги как России, так и США. Путин отметил, что на Петербургский международный экономический форум, который прошел в конце мая, приехали «более 500 представителей деловых кругов США».

В начале апреля Вашингтон ввел санкции против российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе против Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Алексея Миллера, Андрея Костина, Кирилла Шамалова. Также под ограничения попали российские компании, включая «Ренову», En+ и агрохолдинг «Кубань».

Кроме того, США весной повысили пошлины на российские сталь и алюминий. Москва ответила на это повышением ставок на нефтегазовое оборудование, оптоволокно, дорожно-строительную технику из США. Пошлины в размере от 25 до 40% затронут около 80 товарных кодов. Ранее в Минэкономразвития не исключали, что будут введены пошлины и на автомобили из США.