Вэнс заявил об общей позиции США, России и Китая по Ирану

Американский вице-президент выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия. По словам Вэнса, это один из немногих вопросов, по которому все три страны сходятся во мнении

Джей Ди Вэнс (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News.

Журналисты обратили внимание на публикацию зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, в которой тот отреагировал на ночную американскую атаку по иранским ядерным объектам. Медведев считает, что, несмотря на удары, «обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ядерного оружия — будет продолжено». По его словам, ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

«Одна из вещей, которую мы уловили в наших разговорах с русскими за последние несколько месяцев, несмотря на наши многочисленные разногласия, то, что они не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие. Ядерное распространение на Ближнем Востоке — это катастрофа для всех. Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие. Мы не хотим видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке», — прокомментировал Вэнс.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который продолжается с 13 июня. Американские Военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане.

МИД России назвал атаку США на Иран безответственной и заявил о начале «витка эскалации», который может привести к подрыву региональной и глобальной безопасности. Американскую атаку осудил и китайский МИД. Пекин также призвал стороны конфликта, «особенно Израиль», как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры.

После американских ударов по Ирану в Кремле указали, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. «Пока нет. Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что сегодня вылетит в Москву для встречи с российским президентом.