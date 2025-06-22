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Война Израиля и Ирана ,  
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Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Мао Нин
Мао Нин (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Китай выступил с критикой ударов США по ядерным объектам на территории Ирана. Соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин опубликовано на сайте ведомства.

«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его ядерные объекты, находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии», — сказала она.

Как подчеркнула Мао Нин, удары нарушают цели и принципы ООН и международного права. Китай также призвал стороны конфликта, «особенно Израиль», как можно скорее прекратить огонь. КНР также выразил готовность сотрудничать с международным сообществом «для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке».

Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. ВВС и флот нанесли удар по ключевым объектам иранской ядерной программы в Натанзе, Исфахане и Фордо.

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Полина Харчевникова
Китай Удары США Иран критика ядерные объекты
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