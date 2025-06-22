Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам
Китай выступил с критикой ударов США по ядерным объектам на территории Ирана. Соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин опубликовано на сайте ведомства.
«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его ядерные объекты, находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии», — сказала она.
Как подчеркнула Мао Нин, удары нарушают цели и принципы ООН и международного права. Китай также призвал стороны конфликта, «особенно Израиль», как можно скорее прекратить огонь. КНР также выразил готовность сотрудничать с международным сообществом «для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке».
В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. ВВС и флот нанесли удар по ключевым объектам иранской ядерной программы в Натанзе, Исфахане и Фордо.
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