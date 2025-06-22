Израиль отказался считать уничтоженной ядерную программу Ирана

Израильские и американские атаки стали серьезным ударом по иранской ядерной программе, но не уничтожили ее, считает Герцог. Глава Пентагона ранее заявил, что в результате атак иранская ядерная программа была разрушена

Ицхак Герцог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Удары США и Израиля по объектам в Иране не уничтожили иранскую ядерную программу, но нанесли ей серьезный удар. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу CNN.

«Я не могу сказать, что она была уничтожена, можно сказать, что ей был нанесен очень тяжелый удар как в результате израильских атак, так и американской атаки ночью», — сказал Герцог.

Выступая на брифинге по итогам американской операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что «ядерные амбиции» Ирана в результате нанесенных США ударов были уничтожены. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации отметил, что удары по ядерным объектам Ирана были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

Вместе с тем американский вице-президент Джей Ди Вэнс отказался с уверенностью говорить о полном уничтожении иранских ядерных объектов. Журналист NBC Кристен Уэлкер спросила его: «Есть ли у вас стопроцентная уверенность в том, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены?» «Я не собираюсь раскрывать секретные разведданные о том, что произошло в Иране, но мы видели многое. Я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ядерного оружия и отбросили эту программу назад», — сказал Вэнс.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, пригрозил президент США.

Оценить последствия американских ударов по иранским объектам пока сложно, отмечает CNN. Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Марк Киммит заявил Би-би-си, что, несмотря на очевидный факт «существенного удара», для подтверждения масштабов ущерба необходимы официальные оценки. Замдиректора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что атакованные объекты были якобы эвакуированы еще до атаки США, а поэтому Иран «не понес серьезного ущерба».