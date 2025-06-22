Кремль объяснил паузу в переговорах России и США
Пауза в переговорах России и США по нормализации диалога была взята в том числе из-за того, что Соединенным Штатам не подошло предложенное место встречи. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Журналист попросил Ушакова объяснить, по какой причине США могли взять паузу в переговорах.
«Пока непонятно. Просто была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте, это место им по определенным соображениям не подошло», — сказал Ушаков.
По его словам, Вашингтон должен вскоре предложить для возможной встречи другую локацию.
Это «прежде всего вопрос географии», но не исключено, что Соединенными Штатами движет «что-то еще», добавил помощник российского президента
Вашингтон после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновил контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США. Несколько раундов переговоров прошли в Саудовской Аравии и Турции.
В июне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новый раунд переговоров. По словам дипломата, он должен был состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе встреч в столицы друг друга.
16 июня представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что встреча России и США по дипломатическим «раздражителям» была отменена по инициативе американской стороны. Ушаков после этого заявил, что вопрос о встрече по дипломатическим «раздражителям» в российско-американских отношениях «подвис», а в Кремле пока не знают, где и когда пройдут очередные переговоры.
Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться от США внятного ответа касательно возобновления между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.
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