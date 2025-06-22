Кремль объяснил паузу в переговорах России и США

Ушаков: пауза в переговорах с США возникла, так как им не подошло место встречи

По какой конкретно причине США решили взять паузу неясно, однако запланированная встреча была отменена, так как американцам не подошло место, сказал Ушаков. Посол говорил, что переговоры должны были состояться в Москве

Пауза в переговорах России и США по нормализации диалога была взята в том числе из-за того, что Соединенным Штатам не подошло предложенное место встречи. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Журналист попросил Ушакова объяснить, по какой причине США могли взять паузу в переговорах.

«Пока непонятно. Просто была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте, это место им по определенным соображениям не подошло», — сказал Ушаков.

По его словам, Вашингтон должен вскоре предложить для возможной встречи другую локацию.

Это «прежде всего вопрос географии», но не исключено, что Соединенными Штатами движет «что-то еще», добавил помощник российского президента

Вашингтон после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновил контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США. Несколько раундов переговоров прошли в Саудовской Аравии и Турции.

В июне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новый раунд переговоров. По словам дипломата, он должен был состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе встреч в столицы друг друга.

16 июня представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что встреча России и США по дипломатическим «раздражителям» была отменена по инициативе американской стороны. Ушаков после этого заявил, что вопрос о встрече по дипломатическим «раздражителям» в российско-американских отношениях «подвис», а в Кремле пока не знают, где и когда пройдут очередные переговоры.

Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться от США внятного ответа касательно возобновления между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.