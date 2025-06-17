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Переговоры России и США ,  
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Ушаков заявил о «подвисшем вопросе» в контактах с США

Ушаков: вопрос о встрече по «раздражителям» в отношениях с США повис
Сюжет
Переговоры России и США
Вопрос о встрече по дипломатическим «раздражителям» в российско-американских отношениях «подвис», заявил Ушаков. Накануне МИД сообщил об отмене переговоров по инициативе США
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В Кремле не знают, где и когда пройдут очередные переговоры России и США по устранению «раздражителей» в отношениях между странами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что разъяснения давались по линии МИДа: cначала стороны условились провести контакты в Москве, но потом американцы предложили паузу. Договоренность, где и когда состоятся переговоры, будет позже. Пока вопрос немного «подвис», сказал Ушаков.

Накануне, 16 июня, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что встреча России и США по дипломатическим «раздражителям» была отменена по инициативе американской стороны.

Новый раунд переговоров в российской столице ранее в июне анонсировал посол Москвы в Вашингтоне Александр Дарчиев. Тогда он отметил, что процесс «выздоровления» российско-американских отношений идет вперед, хотя это движение вполне обратимое.

МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Вашингтон после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновил контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США, встречаются в третьих странах, например в Саудовской Аравии и Турции.

На переговорах в Стамбуле в апреле стороны заявили, что «раздражители» им достались от предыдущей администрации Джо Байдена. Москва и Вашингтон заявили, что их «необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей».

Тогда же, по словам Дарчиева, Москва и Вашингтон обсудили скорейшее возвращение конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации; обменялись нотами с договоренностью о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий, условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению.

10 июня замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 июня заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США. По его словам, чтобы урегулировать все вопросы, нужно время.

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Юрий Ушаков МИД Москва США
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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