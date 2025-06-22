 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В США усилили меры безопасности внутри страны после удара по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Правоохранительные органы США усилили меры безопасности внутри страны после  бомбардировки ядерных объектов Ирана, министерство внутренней безопасности, ФБР и другие спецслужбы внимательно следят за возможными угрозами, сообщил CNN федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

Секретарь министерства внутренних дел Кристи Ноэм заверила, что защита страны остается приоритетом. В Нью-Йорке и Вашингтоне полиция усилила наряды, особенно вблизи религиозных, культурных и дипломатических объектов.

Власти округа Колумбия отметили, что прямой угрозы столице нет, однако спецслужбы продолжают обеспечивать безопасность жителей и гостей США. Усиленные меры безопасности ввели также вокруг Белого дома, Пентагона и посольства Израиля — это часть стандартного протокола при масштабных конфликтах, заверили CNN официальные лица.

ФБР усилило наблюдение за возможными агентами, связанными с Ираном, включая слежку за потенциальными «спящими ячейками» группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном.

Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану при отказе от мира
Политика

Президент США Дональд Трамп сообщил об ударах американской авиации по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, полный боекомплект бомб был сбросили на главный объект — Фордо.

За день до бомбардировки МИД Ирана заявил, что Тегеран готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к военной кампании Израиля.

Он подчеркнул, что такие действия будут осуществлены в рамках права на самооборону и отметил, что в условиях войны обе стороны атакуют друг друга.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иран Израиль США CNN
Материалы по теме
Израиль ввел новый режим ограничений на территории страны
Политика
В сенате призвали Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану
Политика
В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Иран нанес ракетный удар по Израилю после атаки США ядерных объектов Политика, 07:40
Удары США по Ирану не привели к повышению радиации в Персидском заливе Политика, 07:27
Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов Политика, 07:21
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 7-30 Политика, 07:18
В США усилили меры безопасности внутри страны после удара по Ирану Политика, 07:10
В сенате призвали Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану Политика, 07:01
Нетаньяху назвал выполненным обещание уничтожить ядерные объекты Ирана Политика, 06:23
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Израиль ввел новый режим ограничений на территории страны Политика, 06:16
В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки Политика, 05:50
Белый дом показал Трампа и его команду во время нанесения ударов по Ирану Политика, 05:44
Трамп заявил о полном уничтожении заводов по обогащению урана в Иране Политика, 05:33
Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану при отказе от мира Политика, 05:13
Трамп выступил с обращением к нации после удара по Ирану Политика, 05:06
Генсек ООН удары США по Ирану назвал прямой угрозой миру Политика, 05:03