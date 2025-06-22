В США усилили меры безопасности внутри страны после удара по Ирану
Правоохранительные органы США усилили меры безопасности внутри страны после бомбардировки ядерных объектов Ирана, министерство внутренней безопасности, ФБР и другие спецслужбы внимательно следят за возможными угрозами, сообщил CNN федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.
Секретарь министерства внутренних дел Кристи Ноэм заверила, что защита страны остается приоритетом. В Нью-Йорке и Вашингтоне полиция усилила наряды, особенно вблизи религиозных, культурных и дипломатических объектов.
Власти округа Колумбия отметили, что прямой угрозы столице нет, однако спецслужбы продолжают обеспечивать безопасность жителей и гостей США. Усиленные меры безопасности ввели также вокруг Белого дома, Пентагона и посольства Израиля — это часть стандартного протокола при масштабных конфликтах, заверили CNN официальные лица.
ФБР усилило наблюдение за возможными агентами, связанными с Ираном, включая слежку за потенциальными «спящими ячейками» группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном.
Президент США Дональд Трамп сообщил об ударах американской авиации по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, полный боекомплект бомб был сбросили на главный объект — Фордо.
За день до бомбардировки МИД Ирана заявил, что Тегеран готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к военной кампании Израиля.
Он подчеркнул, что такие действия будут осуществлены в рамках права на самооборону и отметил, что в условиях войны обе стороны атакуют друг друга.
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