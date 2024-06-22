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Военная операция на Украине ,  
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Украинцев предупредили о доступе к электричеству зимой до 4 часов в день

ДТЭК: украинцы зимой смогут использовать электричество менее 4 часов в день
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за масштабных повреждений энергообъектов украинцы этой зимой смогут иметь доступ к электричеству лишь в течение четырех часов в день, сообщил глава ДТЭК, призвав власти исправить ситуацию. Путин называл удары вынужденными
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Если власти не примут необходимые меры по восстановлению энергосистемы, украинцы уже этой зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день, заявил в эфире телеканала CNN исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах <...>, то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день. <...> У нас осталось 120 дней до начала отопительного сезона», — сказал Сахарук (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в июне глава ДТЭК говорил, что Украина постарается восстановить хотя бы половину мощности поврежденных электростанций к началу отопительного сезона. Президент Владимир Зеленский 11 июня говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

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Фото:Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

В последние месяцы на Украине сообщали о повреждении или разрушении таких электростанций, как ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области. «Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — говорил в мае глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Укргидроэнерго» также сообщало, что «вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения». Две гидроэлектростанции были полностью выведены из строя, заявляли в компании. Премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал стоимость восстановления объектов теплоснабжения примерно в $1 млрд. В стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, потеряно до 8 ГВт энергогенерации, уточнял он.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о «групповом ударе» ранее сегодня: удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки по российским энергообъектам.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
электричество ракетные удары ДТЭК зима Военная операция на Украине Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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