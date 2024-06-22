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Военная операция на Украине ,  
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Украина после «напряженной ночи» рекордно увеличит импорт электроэнергии

Минэнерго: Украина уже сегодня рекордно увеличит импорт электроэнергии из Европы
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне масштабных ударов по объектам энергетики Украина нарастит импорт электроэнергии из Европы до рекордного, сообщило Минэнерго страны
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тыс. МВт·ч, сообщает украинское Минэнерго в телеграм-канале.

«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 МВт·ч. Экспорта не предвидится», — говорится в сообщении министерства.

По данным компании, это наибольший суточный объем импорта электроэнергии как минимум за последнюю неделю. Так, 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тыс. МВт·ч, на следующий день он составил 28 тыс. МВт·ч, затем он достиг 27,5 тыс. МВт·ч, столько же он показал и накануне.

В Минэнерго уточнили, что наращивание экспорта происходит на фоне массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 22 июня: в настоящее время без света остаются порядка 20 тыс. абонентов.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Этой ночью на всей территории Украины дважды включали сирены воздушной тревоги. По данным местных СМИ, взрывы были слышны в Харькове, а также в Днепропетровской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Минэнерго Украины ранее сообщило об ударе по объектам энергетической инфраструктуры в южных и западных регионах. Армия Польши назвала эту ночь «очень напряженной».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае, на фоне разрушений сразу нескольких крупных ТЭС, на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В начале июня Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала более чем вдвое — с 55 до 20 ГВт.

В «Укрэнерго» предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу лишь нескольких поврежденных энергоблоков. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на ремонт объектов энергетики потребуется порядка $1 млрд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
импорт электроэнергии Военная операция на Украине авиудары Европа

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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