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Политика ,  
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На Украине заявили об отключении критических объектов в Запорожье

На Украине заявили об отключении объектов критической инфраструктуры в Запорожье
В подконтрольной Украине части Запорожской области власти вынуждены ограничивать подачу электроэнергии даже на объектах критической инфраструктуры, заявили в ОВА. Путин предлагал вывести ВСУ из региона для начала мирного диалога
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Из-за сложной ситуации в энергетике украинские власти вынуждены отключать критическую инфраструктуру в подконтрольной части Запорожской области, сообщил глава проукраинской администрации региона Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Около трети региона, включая крупнейший город Запорожье, все еще остается под контролем ВСУ. Украина результаты референдума не признает и называет действия Москвы аннексией. Президент России Владимир Путин назвал вывод украинских войск с территорий новых регионов, включая Запорожскую область, одним из условий для переговоров и прекращения огня.

«Мы вводим ограничения даже в заведениях, которые можно считать критической инфраструктурой. Например, сегодня в Запорожье две третьих внешнего уличного освещения отключено, одной третьей достаточно, чтобы каким-то образом решать вопрос с безопасностью. Во всех больницах установлены генераторы <...>. Все административные здания, где меньше 100 КВт, также переходят на генераторы, для того чтобы сэкономить свет для бытовых потребителей», — сказал Федоров.

Вся остальная критическая инфраструктура, в том числе водоснабжение и газоснабжение, по его словам, функционирует в полном объеме.

Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины
Политика
Министерство обороны Российской Федерации, Москва

С марта этого года украинские власти сообщили о разрушении или повреждении в результате атак на энергетическую инфраструктуру ДнепроГЭС, Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Президент Владимир Зеленский 11 июня говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В «Укрэнерго» предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу лишь нескольких поврежденных энергоблоков.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о «групповом ударе» ранее сегодня: удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки по российским энергообъектам.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожье Запорожская область критическая инфраструктура Военная операция на Украине отключение электричества

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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