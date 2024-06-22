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Военная операция на Украине ,  
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По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты оповещений.

Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности. В течение 21 июня воздушную тревогу во всех украинских регионах одновременно объявляли около 14:00, 22:20 и 23:40 мск.

Днем украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области.

В Харькове произошел взрыв
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В ночь на 22 июня взрыв произошел в Харькове. Кроме того, в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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