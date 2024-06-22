По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты оповещений.

Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности. В течение 21 июня воздушную тревогу во всех украинских регионах одновременно объявляли около 14:00, 22:20 и 23:40 мск.

Днем украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области.

В ночь на 22 июня взрыв произошел в Харькове. Кроме того, в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.