По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты оповещений.
Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности. В течение 21 июня воздушную тревогу во всех украинских регионах одновременно объявляли около 14:00, 22:20 и 23:40 мск.
Днем украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области.
В ночь на 22 июня взрыв произошел в Харькове. Кроме того, в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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