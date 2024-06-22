Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

На территории Украины дважды за ночь включали сирены воздушной тревоги, в нескольких регионах прогремели взрывы. Минэнерго сообщило о повреждении энергообъектов

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Польские истребители и самолеты союзных стран ночью поднялись в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России, связанной с нанесением ударов по Западной Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил в X.

Спустя два часа командование доложило, что польские и союзные истребители вернулись в места базирования, так как угроза нанесения ракетных ударов по приграничным районам снизилась.

В ведомстве назвали прошедшую ночь «очень напряженной» для ПВО Польши, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины.

Этой ночью на всей территории Украины дважды включали сирены воздушной тревоги. Взрывы раздались в Харькове, а также в Днепропетровской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Минэнерго Украины сообщило об ударе по объектам энергетической инфраструктуры в южных и западных регионах. «К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Они доставлены в больницу. Есть повреждения оборудования», — говорилось в сообщении.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.