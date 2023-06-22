США объяснили увеличение видов поставляемых Киеву вооружений

С начала спецоперации на Украине США поставили Киеву десятки видов вооружений на $36 млрд. В Госдепе объяснили увеличение видов поставляемого оружия «стратегией США». Россия считает поставки оружия Киеву вовлечением в конфликт

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Увеличение номенклатуры вооружений поставляемых Киеву является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Отвечая на вопрос об увеличении видов поставляемых Украине вооружений, он отметил, что США вместе с союзниками проводят оценку типов технологий и систем, в которых нуждается Киев. «Это является нашей стратегией в отношении поддержки безопасности Украины», — подчеркнул Патель (цитата по «РИА Новости»).

Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности примерно на $40 млрд. Однако согласно новым расчетам, о которых накануне сообщило Associated Press действительная помощь США составила около $34 млрд. По данным агентства, детальный анализ ошибки бухгалтерского учета показал, что при изъятии техники со складов Пентагона учитывалась стоимость замены, которая поступала на склады, а не самого вооружения. Просчеты были допущены на $3,6 млрд в этом финансовом году и $2,6 млрд в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре.

В частности, США с начала конфликта передали Украине сотни гаубиц M777, многоцелевые колесные автомобили Humvee, противовоздушные комплексы Stinger и Javelin, вертолеты Ми-17, дроны Phoenix Ghost и RQ-20 Puma, противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM), РСЗО M142 HIMARS, пусковые установки M270 MLRS, а также ЗРК Patriot и другие виды вооружений.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Кремль видит в действиях США и других стран НАТО признаки прямого участия в конфликте. «НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине. Поставки идут военной техники, тяжелой техники. <...> Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин в середине июня.