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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле подтвердили контакты с Турцией по вывозу зерна с Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия и Турция проведут контакты по линии Минобороны о создании безопасного коридора для вывоза из заблокированных украинских портов зерна, президент Владимир Путин в этом участия не принимает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Это по линии Минобороны», — ответил Песков на вопрос о планах президента принять делегацию Турции.

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Фото:Vincent Mundy / Reuters

Ранее источники CNN Türk в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали о планах провести встречу по вывозу зерна с Украины, в ней примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. По этим данным, со стороны Турции в переговорах примет участие президент страны, со стороны ООН — генсек организации Антониу Гутерриш.

Эрдоган накануне обсудил усилия сторон по экспорту зерна с Украины с Гутерришем, пишет газета Milliyet. Они сочли, что найденное решение станет фактором предотвращения мирового кризиса продовольствия. Механизм «зернового коридора» предполагает, что суда в течение месяца начнут вывозить зерно из портов Украины по проливам Дарданеллы и Босфор, всего за 6–8 месяцев таким образом стороны намерены вывезти до 40 млн т зерна, отмечала газета.

Теги
Турция поставки зерна зерно Минобороны

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