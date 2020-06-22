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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что если поправка об обнулении не будет принята, то чиновники в скором времени начнут не работать, а искать, кто же станет преемником.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — ответил Песков журналиста (цитата по «РИА Новости»).

В воскресенье, 21 июня, Путин заявил, что не исключает для себя возможности пойти на новый срок в 2024 году. Он заверил, что ничего еще для себя не решил. Он рассказал о своих наблюдениях особенностей работы государственного аппарата перед выборами. «Я знаю это по собственному опыту <...> вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал Путин.

«Работать надо, а не преемников искать», — резюмировал президент.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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