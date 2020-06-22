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Поправки в Конституцию ,  
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Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя одну из поправок в Конституцию, которая касается обнуления президентских сроков, заявил, что принятие поправок необходимо стране для того, чтобы глава государства Владимир Путин смог вновь баллотироваться на эту должность.

«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. <...> И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными», — написал Кадыров в Telegram.

Он выразил уверенность в том, что для сохранения суверенитета России, защиты ее безопасности от угроз, а также для роста международного авторитета Путин должен обязательно баллотироваться в 2024 году.

По его словам, из 206 существующих поправок больше всего нападкам подверглась та, что касается обнуления президентских сроков. «Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <...> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — считает чеченский лидер.

Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Рамзан Кадыров, Владимир Путин, обнуление, президентский срок ..., поправки в Конституцию
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