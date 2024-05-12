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Военная операция на Украине ,  
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В Германии назвали опасной идею сбивать российские ракеты силами НАТО

Глава СДПГ Мютцених: идея сбивать ракеты России из стран НАТО довольно опасна
Сюжет
Военная операция на Украине

Сбивать российские ракеты на Украине силами НАТО — очень опасная идея, заявил газете Der Tagesspiegel глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

«Стремление защитить воздушное пространство Украины посредством развертывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться», — отметил Мютцених. Он добавил, что подобные предложения «безответственные и чрезвычайно опасные».

По словам главы фракции, защита украинского неба армией Германии «немедленно превратила бы нас в воюющую партию и потребовала бы мандата бундестага». Мютцених отметил, что парламентская группа СДПГ на такое не пойдет.

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Фото:Zuma / ТАСС

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что западные системы ПВО можно было бы использовать с территории стран НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, чтобы снять нагрузку с украинских средств противовоздушной обороны. Представитель «Зеленых» Агнешка Бруггер считает правильным «расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних [с Украиной] стран, чтобы они могли защищать и западные части Украины».

Российские власти осуждают помощь западных стран Украине, в том числе военную. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность конфликта России с НАТО, если военные из стран, входящих в альянс, появятся на территории Украины.

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Теги
Украина Германия СДПГ ПВО НАТО Россия
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