В США раскрыли, как помогли Израилю при отражении атаки Ирана

Американские военные при отражении атаки Ирана на Израиль помогли сбить несколько десятков беспилотников и баллистических ракет, которые в том числе запускали хуситы. Армия Израиля сообщала, что почти все дроны и ракеты были сбиты

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Американские силы во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет, сообщается в Х Центрального командования США (CENTCOM).

«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», — рассказали американские военные.

CENTCOM подчеркнуло, что США готовы помогать Израилю и дальше защищаться от «опасных действий Ирана».

The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает, что в ходе атаки Ирана истребители США сбили более 70 беспилотников, два военных корабля ВМС в восточном Средиземноморье уничтожили от четырех до шести баллистических ракет. Кроме того, батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot в Ираке сбила по крайней мере одну ракету. В общем число запущенных Ираном дронов оценивается более чем в 300, один из источников сказал, что это превзошло ожидания американских аналитиков.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари ранее говорил, что Иран выпустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. 99% объектов были перехвачены, территории Израиля достигли несколько баллистических ракет, они причинили незначительный ущерб авиабазе. Речь о базе «Неватим».

Иран нанес свой удар в ответ на атаку Израилем его консульства в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Президент Ирана Ибрахим Раиси оценил удар по израильской территории как «мощную, историческую и победоносную операцию», которая была выполнена с высокой точностью. Его израильский коллега Ицхак Герцог назвал атаку «объявлением войны». Тель-Авив готовится ответить, но пока решение о том, как это будет сделано, не принято.