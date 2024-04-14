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Удар Ирана по Израилю ,  
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Британия сообщила, что будет сбивать запущенные Ираном дроны

Великобритания перебросила истребители для перехвата иранских дронов
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Удар Ирана по Израилю
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Палестино-израильский конфликт

Истребители британских ВВС будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты на Ближнем Востоке, сообщило Министерство обороны страны.

«Мы перебросили в регион еще несколько самолетов Королевских ВВС и самолетов-дозаправщиков», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки «в пределах досягаемости миссий».

Премьер-министр страны Риши Сунак назвал атаку Ирана «безрассудным нападением» и демонстрацией того, что страна намерена «сеять хаос» в регионе. Он пообещал, что Лондон будет поддерживать партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию и Ирак.

Ранее CNN и ABC со ссылкой на источники сообщили, что американские системы ПВО перехватили несколько беспилотников, запущенных Ираном по Израилю.

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Вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав удар «ответом на агрессию» Тель-Авива в отношении консульства в Дамаске, при которой погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка «Хезболла», а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.

Сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля, а также над Мертвым морем. The Times of Israel и AFP сообщили о взрывах в Иерусалиме, где также действует сигнал.

Атаки по Израилю также осудили Франция и Евросоюз.

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Теги
Иран Израиль Великобритания
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