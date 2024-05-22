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Военная операция на Украине ,  
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Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев

Сюжет
Военная операция на Украине
Главред RT утверждает, что украинская сторона отобрала для обмена только 38 человек, преимущественно членов запрещенного в России «Азова». Последний обмен пленными прошел в начале февраля

Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram

Главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале опубликовала список из 500 пленных украинских военных, которых, по ее информации, украинская сторона отказывается обменивать.

По ее словам, власти Украины отобрали для обмена только 38 человек, в основном членов признанного в России террористическим и запрещенного подразделения «Азов».

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — заявила Симоньян.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В последний раз Россия и Украина обменивали пленных 8 февраля. Обмен прошел по формуле «100 на 100». Он состоялся при посредничестве ОАЭ.

В конце февраля российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в возвращении в Россию 24 российских военнопленных, которые получили ранения. О достижении результата не сообщалось.

Российская и украинская стороны также регулярно обмениваются телами погибших военнослужащих. О последнем таком обмене сообщалось в конце апреля: России передали 36 тел погибших, Украине — 140.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Маргарита Симоньян Украина Военная операция на Украине военнопленные батальон Азов ВСУ батальон «Азов»
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