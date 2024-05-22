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Военная операция на Украине ,  
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Британия обвинила Китай в помощи России на Украине

Глава Минобороны Британии Шаппс обвинил Китай в помощи России на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минобороны Грант Шаппс заявил о наличии доказательств сотрудничества России и КНР в области вооружений. Москва и Пекин отрицают поставки оружия
Грант Шаппс
Грант Шаппс (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что у Лондона «есть доказательства» сотрудничества России и Китая в области вооружений для применения их на Украине. Об этом он сказал в ходе выступления на конференции по обороне в Лондоне, но подробностей не привел.

По его словам, после начала военных действий на Украине объем торговли между двумя странами вырос на 64%. Глава Минобороны также упомянул государственный визит Владимира Путина в КНР.

«Они прикрывают друг другу спины», — заявил Шаппс.

Путин с 16 по 17 мая посетил Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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Грант Шаппс

Это его первая зарубежная поездка с начала пятого президентского срока. Си Цзиньпин был в Москве в марте прошлого года — тоже после переизбрания.

Выступая перед концертом по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, он описал отношения с Китаем строками из песни 1949 года: «Русский с китайцем — братья навек».

Путин и Си договорились об углублении «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Они «самым решительным образом» осудили «дестабилизирующие шаги» США, которые несут прямую угрозу безопасности России и КНР, и собираются наращивать взаимодействие и «уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое двойное сдерживание» Москвы и Пекина, говорится в совместном заявлении.

В апреле агентство Reuters сообщало, что Пекин помогает Москве в конфликте на Украине, предоставляя ей беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и станки. КНР и Россия это отрицают.

В мае Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже заявил, что КНР «не стояла у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником». Он высказался против использования конфликта на Украине, «для того чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и разжечь новую холодную войну». Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай пригрозил Пекину санкциями, если тот продолжит поставки товаров двойного назначения в Россию.

В Кремле заявляли, что КНР «решительно опровергает» сообщения о поставках вооружений и что «здесь нечего добавить». «Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители», — говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Великобритании Украина Китай Россия поставки оружия
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