Министр обороны Британии увидел угрозу Западу в дружбе Китая и России

Развитие отношений между Россией и Китаем беспокоит Запад и представляет угрозу для него, об этом говорили в США, а теперь и в Британии. Путин говорил, что «русский с китайцем — братья навек» — это слова из песни 1949 года

Грант Шаппс (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет собой угрозу для Запада, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс телеканалу Sky News.

«Это прямая угроза нашему образу жизни. Если мы дорожим нашей свободой и нашей демократией, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Говоря о ситуации на Украине, Шаппс сказал, что западные страны находятся «в экзистенциальной битве» за управление мировым порядком и демократию. По его словам, автократии пытаются «навязать» «свободным и демократическим странам» свои системы управления, а Запад должен противостоять этому.

Ранее обеспокоенность развитием российско-китайских отношений выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Москва и Пекин пытаются бросить вызов США.

16–17 мая состоялся визит президента Владимира Путина в Китай — его первая зарубежная поездка с момента с начала пятого президентского срока. Решение поехать в КНР он объяснил тем, что китайский лидер Си Цзиньпин после своего переизбрания в прошлом году выбрал Россию для первого заграничного визита.

Путин побывал в Пекине и Харбине. В столице он провел переговоры с Си, главы государств обсуждали развитие двусторонних отношений стран: увеличение товарооборота, инвестиций, доли расчетов в национальных валютах, конфликт на Украине и другие вопросы международной политики. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также еще десять документов.

В ходе визита Путин описал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек» из песни 1949 года «Москва — Пекин». Она была написана на фоне создания Китайской Народной Республики и визита лидера КНР в Москву Мао Дзэдуна. В это время СССР возглавлял Иосиф Сталин. Однако при следующем главе Союза, Никите Хрущеве, произошло ухудшение отношений двух держав, дошедшее до разрыва, одной из причин было развенчивание Хрущевым культа личности Сталина. Напряженные отношения сохранялись на всем протяжении существования СССР, заметное улучшение произошло только при Михаиле Горбачеве в конце 1980-х.