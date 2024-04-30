Bloomberg сообщил о планах Си Цзиньпина «вбить клин» между ЕС и США

Лидер Китая впервые за пять лет отправляется в страны ЕС, Пекин намерен показать, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем США

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправляется в страны ЕС, чтобы показать, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем это признают США, сообщил Bloomberg. «Си Цзиньпин намерен вбить клин между Европой и США», — озаглавило публикацию агентство.

Си Цзиньпин 5 мая начнет свое пятидневное турне во Францию, Сербию и Венгрию, которые рассчитывают на китайские инвестиции. По словам источников агентства, французский президент Эмманюэль Макрон намерен углубить свои личные связи с китайским лидером во время его двухдневной поездки во Францию и обратиться к нему с просьбой убедить Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Макрон также стремится привлечь инвестиции Китая в производство аккумуляторов для электромобилей в стране.

Как рассказали собеседники, французский лидер собирается пригласить коллегу на ужин в Елисейском дворце, а в меню может войти французский коньяк, который стал объектом антидемпингового расследования в Китае.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает Си возможность вести диалог с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути», — отметил доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян. Он связывает поездку главы Китая с попыткой «притянуть к себе те страны Европы, которые, по мнению Си, могли бы больше симпатизировать его позиции». Также запланирована трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Я думаю, что это часть попытки убедить европейцев, что есть лучшие варианты и что лучшие отношения возможны», — считает лектор по китайско-европейским отношениям Брюссельской школы менеджмента Дункан Фриман.

Визит Си в Европу состоится через несколько недель после того, как в Китай приехала министр финансов США Джанет Йеллен, заявившая о рисках для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая.

Когда китайский лидер в прошлый раз посещал ЕС в 2019 году, объем экономик Китая и еврозоны был примерно одинаковым. Сейчас Китай почти на 15% превосходит, отмечает Bloomberg.

Венгрия потенциально важна для Китая из-за ее попыток блокировать решения Брюсселя, поясняет агентство.

В апреле в Китай ездил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Financial Times писала, что он намерен предупредить: Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии. На пресс-конференции в Пекине после встречи с Си Цзиньпином и главой китайского МИДа Ван И глава Госдепа пригрозил Китаю санкциями, если тот продолжит поставки товаров двойного назначения в Россию. Китай не может добиться улучшения отношений с ЕС, «поддерживая самую серьезную угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», подчеркнули потом в Госдепе.