ВКС России запустили ракету «Союз 2.1б» со спутниками Минобороны
Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутниками Минобороны на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.
«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту», — уточнили в Минобороны. Подробностей о том, какие именно устройства планируется запустить в космос, в ведомстве не привели.
Ведомство регулярно выводит спутники на орбиту.
В последний раз ракету запустили с космодрома Байконур со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» в конце марта. В «Роскосмосе» уточнили, что спутник успешно вышел на целевую орбиту, аппарат будет исследовать природные ресурсы Земли, отслеживать загрязнение окружающей среды и мониторить чрезвычайные ситуации.
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