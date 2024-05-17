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Политика ,  
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ВКС России запустили ракету «Союз 2.1б» со спутниками Минобороны

ВКС: с Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками Минобороны на борту

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутниками Минобороны на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту», — уточнили в Минобороны. Подробностей о том, какие именно устройства планируется запустить в космос, в ведомстве не привели.

С Плесецка запустили в космос «Союз-2.1в» с военным спутником
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос / Global Look Press

Ведомство регулярно выводит спутники на орбиту.

В последний раз ракету запустили с космодрома Байконур со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» в конце марта. В «Роскосмосе» уточнили, что спутник успешно вышел на целевую орбиту, аппарат будет исследовать природные ресурсы Земли, отслеживать загрязнение окружающей среды и мониторить чрезвычайные ситуации.

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Теги
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