NYT: США развернут на земле и орбите средства ударов по вражеским спутникам

NYT узнала о планах США вывести в космос системы для атак на спутники

США обеспокоены активностью России и Китая в космической сфере. Пентагон разработал сеть защиты своих спутников, которая сможет при необходимости выводить из строя чужие объекты. Москва отвергала обвинения в милитаризации космоса

Фото: NASA / Getty Images

Пентагон может развернуть новое поколение наземных и космических систем, чтобы защитить свою спутниковую сеть от атак, эти системы при необходимости смогут создать помехи в работе или вывести из строя космические объекты противника. Об этом пишет The New York Times на основании интервью и публичных выступлений чиновников ведомства.

Эта стратегия фундаментально отличается от прежнего подхода США к космической сфере, расширяя спектр наступательных возможностей, указывает издание.

Прежде всего опасения США вызывает Китай. Он развернул «ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы», рассказал министр ВВС Фрэнк Кендалл. «И мы не сможем успешно действовать в западной части Тихого океана, если не разгромим их», — сказал он.

За последние шесть лет Китай утроил свою сеть разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников, которая стала «паутиной смерти над Тихим океаном, предназначенной для поиска, фиксации, отслеживания и, да, для нанесения ударов по военному потенциалу США и их союзников», заявлял генерал Стивен Уайтинг. Он курирует Космическое командование, отвечающее за использование космических средств для защиты США.

Милитаризация космоса неизбежна, подтверждает помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб. Он напомнил: «История человечества такова, что, когда есть военные преимущества, военные будут действовать». Люди будут пытаться использовать эти преимущества и нейтрализовать их, а «космос ничем не отличается».

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы война распространилась на космос. Но если это произойдет, мы должны быть готовы сражаться и побеждать», — пояснила замначальника космических операций генерал-лейтенант Деанна Бёрт.

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».