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Политика ,  
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NYT узнала о планах США вывести в космос системы для атак на спутники

NYT: США развернут на земле и орбите средства ударов по вражеским спутникам
США обеспокоены активностью России и Китая в космической сфере. Пентагон разработал сеть защиты своих спутников, которая сможет при необходимости выводить из строя чужие объекты. Москва отвергала обвинения в милитаризации космоса
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Пентагон может развернуть новое поколение наземных и космических систем, чтобы защитить свою спутниковую сеть от атак, эти системы при необходимости смогут создать помехи в работе или вывести из строя космические объекты противника. Об этом пишет The New York Times на основании интервью и публичных выступлений чиновников ведомства.

Эта стратегия фундаментально отличается от прежнего подхода США к космической сфере, расширяя спектр наступательных возможностей, указывает издание.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Прежде всего опасения США вызывает Китай. Он развернул «ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы», рассказал министр ВВС Фрэнк Кендалл. «И мы не сможем успешно действовать в западной части Тихого океана, если не разгромим их», — сказал он.

За последние шесть лет Китай утроил свою сеть разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников, которая стала «паутиной смерти над Тихим океаном, предназначенной для поиска, фиксации, отслеживания и, да, для нанесения ударов по военному потенциалу США и их союзников», заявлял генерал Стивен Уайтинг. Он курирует Космическое командование, отвечающее за использование космических средств для защиты США.

Милитаризация космоса неизбежна, подтверждает помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб. Он напомнил: «История человечества такова, что, когда есть военные преимущества, военные будут действовать». Люди будут пытаться использовать эти преимущества и нейтрализовать их, а «космос ничем не отличается».

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы война распространилась на космос. Но если это произойдет, мы должны быть готовы сражаться и побеждать», — пояснила замначальника космических операций генерал-лейтенант Деанна Бёрт.

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Здание Пентагона

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

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США спутники орбита Пентагон

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