Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе

Российский проект подразумевает запрет гонки вооружений в космосе. Москва внесла его вскоре после того, как заветировала в Совбезе резолюцию США и Японии о неразмещении в космосе ядерного оружия

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Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщается в X (бывшая Twitter) всемирной организации.

За принятие документа проголосовали семь стран, столько же — против, еще одна воздержалась. Резолюции считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов СБ, и ни один постоянный член не проголосовал против.

Среди тех, кто поддержал документ, были Россия и Китай, а против высказались США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея и Мальта. Воздержалась Швейцария, уточняет «РИА Новости».

Документ, предложенный Россией, призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе, применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что один из основных пунктов резолюции содержит призыв всем государствам начать переговоры о «юридически обязывающем инструменте, исключающем гонку вооружений в космическом пространстве».

Российский проект был подготовлен вскоре после того как в конце апреля в СБ прошло голосование по резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Россия наложила на него вето. Зампостпреда в ООН Дмитрий Полянский пояснил, что Москва не поддержала резолюцию, так как Вашингтон и Токио «наотрез отказались» включить в текст пункт, предложенный Россией и Китаем, который предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений. Постпред России Василий Небензя подчеркивал, что поправки Москвы и Пекина «не вычеркивают из проекта призыв не развивать оружие массового уничтожения и не размещать его в космосе», а дополняют его.

В феврале Белый дом США заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. CNN со ссылкой на источники сообщал, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя. В Кремле эти сообщения сочли уловкой Вашингтона. Президент Владимир Путин говорил, что у России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе.