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Военная операция на Украине ,  
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Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России

13 конгрессменов попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Конгрессмены обратили внимание на ухудшение ситуации под Харьковом и отметили, что Украина не смогла защититься на этом направлении из-за политики США, запрещающей ей использовать американское оружие для ударов по России
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Группа американских конгрессменов направила к главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по целям внутри России.

Письмо было направлено в том числе на фоне ухудшения ситуации на харьковском направлении, где политика США ограничила возможность украинской стороны «дать отпор российским войскам» с помощью американского оружия, сказано в нем.

«Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации [США]. Крайне важно, чтобы администрация [президента Джо] Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр военных действий», — считают конгрессмены.

Также они призвали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. К концу года планируется обучить только 12 летчиков, этого недостаточно, полагают подписанты. Еще одно их требование — обеспечить Украину необходимым ей количеством систем ПВО Patriot.

Письмо подписали 13 членов конгресса, среди них семь демократов и шесть республиканцев. 

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Владимир Зеленский

В мае Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщила The Wall Street Journal.

Президент страны Владимир Зеленский говорил позднее, что Запад не дает своего согласия на использование поставляемого им оружия для ударов по России. Украина никогда не нарушала этот запрет, чтобы не «подвергать риску весь объем вооружений», который ей предоставляют, сказал лидер. Однако без такого разрешения стране сложно защитить себя от атак. Глава государства указывал, что обсуждает с партнерами возможность использовать западное оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет».

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США предоставляют Украине возможность защищать ее «суверенную территорию» и надеются, что она будет использовать предоставляемое ей оружие по целям «внутри Украины».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что данное обращение Зеленского к западным партнерам представляет собой истерику на фоне тяжелого положения ВСУ. Как считает Песков, в Киеве «растет понимание» невозможности изменить динамику на фронте, несмотря на поставки военной помощи.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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