Кремль расценил как истерику просьбу Зеленского разрешить удары по России
Обращение украинского президента Владимира Зеленского западным партнерам с просьбой разрешить наносить удары по российской территории — это истерика на фоне тяжелого положения ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее Зеленский в интервью Reuters заявил, что Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет».
«Различные представители киевского режима да и, собственно, сам Зеленский в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику», — ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывания. По словам пресс-секретаря, это связано с «крайне неблагоприятным» положением ВСУ в зоне боевых действий.
Песков предположил, что «растет понимание» о невозможности изменить динамику, несмотря на поставки военной помощи: «Это не добавляет уверенности и взвешенности в суждениях представителей киевского режима». Россия продолжает военную операцию в ответ на «бесчеловечные обстрелы» ее гражданских объектов, заключил он.
Россия осуждает военную помощь Украине. В последние недели российские военные заняли более десяти населенных пунктов в Харьковской области.
Президент Владимир Путин объяснил это созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования