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Военная операция на Украине ,  
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Кремль расценил как истерику просьбу Зеленского разрешить удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Обращение украинского президента Владимира Зеленского западным партнерам с просьбой разрешить наносить удары по российской территории — это истерика на фоне тяжелого положения ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Зеленский в интервью Reuters заявил, что Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет».

«Различные представители киевского режима да и, собственно, сам Зеленский в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику», — ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывания. По словам пресс-секретаря, это связано с «крайне неблагоприятным» положением ВСУ в зоне боевых действий.

Песков предположил, что «растет понимание» о невозможности изменить динамику, несмотря на поставки военной помощи: «Это не добавляет уверенности и взвешенности в суждениях представителей киевского режима». Россия продолжает военную операцию в ответ на «бесчеловечные обстрелы» ее гражданских объектов, заключил он.

Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России
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Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия осуждает военную помощь Украине. В последние недели российские военные заняли более десяти населенных пунктов в Харьковской области.

Президент Владимир Путин объяснил это созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.

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Дмитрий Песков Владимир Зеленский ВСУ Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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