Военных задержали за убийство четырех человек в зоне военной операции

Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Одной из жертв стала глава села Абрикосовка

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев, — которые признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсантъ». Baza пишет, что жертв было пять — две женщины и трое мужчин.

По данным телеграм-канала, тела трех жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину. Военных удалось задержать по горячим следам, после чего они сознались в убийстве еще двоих человек в Абрикосовке.

Как отмечает газета, одной из убитых в Абрикосовке оказалась глава села Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур, причем сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны ВСУ. Задержанные, по данным газеты, служили в 144-й мотострелковой бригаде, а Кайгородцев ранее был судим за умышленное убийство. Baza пишет, что он также был судим по ст. 228 УК (незаконный оборот наркотиков).

Ранее в этот день суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области. По данным следствия, в ноябре 2022-го ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка — Скадовск — Таврийск подошли к автомобилю Skoda Rapid (на нем был проблесковый маячок синего цвета) с полицейскими внутри, в том числе женщиной. Она отказалась передать военным свое служебное удостоверение, и тогда Нечепуренко и Винокуров, «желая наказать [ее] за проявленную дерзость», начали досмотр полицейских. Они изъяли у них пистолеты Макарова, патроны, два телефона, служебные удостоверения, а также деньги — 35 тыс. руб. и 4 тыс. гривен из бумажника женщины-полицейского.

После этого Винокуров несколько раз ударил сотрудницу МВД, повалил ее на землю и угрожал пистолетом, чтобы она лежала на земле, а также говорил, что может убить ее. Нечепуренко угрожал автоматом второму полицейскому. В итоге военные заставили сотрудников МВД идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета Макарова. Винокуров и Нечепуренко уехали на Skoda полицейских. Военнослужащие были признаны виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти (п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК) и получили по пять лет в колонии исправительного режима.