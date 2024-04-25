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Военная операция на Украине ,  
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Военных задержали за убийство четырех человек в зоне военной операции

В Херсонской области задержали двух военных, признавшихся в убийстве 4 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Одной из жертв стала глава села Абрикосовка
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев, — которые признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсантъ». Baza пишет, что жертв было пять — две женщины и трое мужчин.

По данным телеграм-канала, тела трех жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину. Военных удалось задержать по горячим следам, после чего они сознались в убийстве еще двоих человек в Абрикосовке.

Как отмечает газета, одной из убитых в Абрикосовке оказалась глава села Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур, причем сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны ВСУ. Задержанные, по данным газеты, служили в 144-й мотострелковой бригаде, а Кайгородцев ранее был судим за умышленное убийство. Baza пишет, что он также был судим по ст. 228 УК (незаконный оборот наркотиков).

Суд вынес приговор двум военным за нападение на херсонских полицейских
Общество
Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

Ранее в этот день суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области. По данным следствия, в ноябре 2022-го ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка — Скадовск — Таврийск подошли к автомобилю Skoda Rapid (на нем был проблесковый маячок синего цвета) с полицейскими внутри, в том числе женщиной. Она отказалась передать военным свое служебное удостоверение, и тогда Нечепуренко и Винокуров, «желая наказать [ее] за проявленную дерзость», начали досмотр полицейских. Они изъяли у них пистолеты Макарова, патроны, два телефона, служебные удостоверения, а также деньги — 35 тыс. руб. и 4 тыс. гривен из бумажника женщины-полицейского.

После этого Винокуров несколько раз ударил сотрудницу МВД, повалил ее на землю и угрожал пистолетом, чтобы она лежала на земле, а также говорил, что может убить ее. Нечепуренко угрожал автоматом второму полицейскому. В итоге военные заставили сотрудников МВД идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета Макарова. Винокуров и Нечепуренко уехали на Skoda полицейских. Военнослужащие были признаны виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти (п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК) и получили по пять лет в колонии исправительного режима.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсонская область российские военные убийство признание вины Военная операция на Украине
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