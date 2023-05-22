Дума попросила запретить фурам из Польши заправляться по российским ценам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 22 мая, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 22 мая, 16:39
«Коммерсант» сообщил о возбуждении дела о теракте после атаки диверсантов Политика, 01:08
Нападение диверсантов на Белгородскую область и режим КТО. Главное Политика, 00:52
Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке Политика, 00:39
Конгрессмены отложили обсуждение военной помощи Украине из-за госдолга Политика, 00:27
ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций Инвестиции, 00:05
«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Южной Америке, Африке и Азии Финансы, 00:00
Дрон сбросил взрывчатку на здание в Белгородской области Политика, 22 мая, 23:41
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Дума попросила запретить фурам из Польши заправляться по российским ценам Политика, 22 мая, 23:39
Власти Крыма предупредили о фейках про эвакуацию и партизан Политика, 22 мая, 23:30
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 22 мая, 23:10
Мишустин впервые прибыл в Китай в качестве премьер-министра Политика, 22 мая, 22:48
Лех Валенса пожаловался на нехватку пенсии Политика, 22 мая, 22:42
Курский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела Политика, 22 мая, 22:31
Госдеп заявил, что США «четко донесли» Киеву позицию по ударам по России Политика, 22 мая, 22:18
Война санкций ,  
0 

Дума попросила запретить фурам из Польши заправляться по российским ценам

Дума предложила правительству запретить фурам из Польши заправляться по российским ценам
Депутаты обратятся к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории страны и заправляться топливом по российским ценам в ответ на «захват» школы в Варшаве

Госдума обратится к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории России и заправляться топливом по российским розничным ценам. Соответствующий проект обращения опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты призывают принять меры в ответ на «захват» здания школы при российском посольстве в Варшаве в конце апреля. Они предлагают ввести ограничения, зеркальные запрету ЕС российским и белорусским транспортным компаниям перевозить грузы по территории союза.

29 апреля на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.

«Депутаты Государственной Думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения <...>, предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков», — говорится в обращении.

Парламентарии также предлагают установить для польских перевозчиков цены на топливо на уровне Евросоюза.

22 мая запретить проезд польских фур по территории страны предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — писал он в телеграм-канале. Издержки польской стороны в случае запрета Володин оценил в €8,5 млрд. Парламентарий отмечал, что после войны СССР потратил на восстановление республики более $750 млрд по сегодняшним оценкам. Несмотря на это, поляки «предали историческую память» и «ведут себя по-хамски». Они сносят памятники советским солдатам, закрывают российские школы и «воруют» российскую собственность, перечислил он.

Читайте на РБК Pro
Алкоголизм и экстремальное похудение: как роли влияют на Хоакина Феникса
Ослабление рубля на руку золотодобытчикам. Что ждет акции «Селигдара»
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться

Весной прошлого года ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил автомобильные грузоперевозки по своей территории для российских и белорусских компаний, в том числе транзитные. С октября Москва в ответ наложила запрет на перевозки грузов по России для компаний из «недружественных» до конца года. В декабре ограничения были продлены до 30 июня этого года.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Госдума фуры Польша грузоперевозки топливо
Материалы по теме
Захарова предложила потребовать «половину Польши» за Сусанина
Политика
Глава Минюста Польши заявил о риске потери страной суверенитета
Политика
Польша потребовала от «Газпрома» $1,4 млрд за остановку транзита
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter