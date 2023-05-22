Дума попросила запретить фурам из Польши заправляться по российским ценам

Депутаты обратятся к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории страны и заправляться топливом по российским ценам в ответ на «захват» школы в Варшаве

Госдума обратится к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории России и заправляться топливом по российским розничным ценам. Соответствующий проект обращения опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты призывают принять меры в ответ на «захват» здания школы при российском посольстве в Варшаве в конце апреля. Они предлагают ввести ограничения, зеркальные запрету ЕС российским и белорусским транспортным компаниям перевозить грузы по территории союза.

29 апреля на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.

«Депутаты Государственной Думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения <...>, предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков», — говорится в обращении.

Парламентарии также предлагают установить для польских перевозчиков цены на топливо на уровне Евросоюза.

22 мая запретить проезд польских фур по территории страны предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — писал он в телеграм-канале. Издержки польской стороны в случае запрета Володин оценил в €8,5 млрд. Парламентарий отмечал, что после войны СССР потратил на восстановление республики более $750 млрд по сегодняшним оценкам. Несмотря на это, поляки «предали историческую память» и «ведут себя по-хамски». Они сносят памятники советским солдатам, закрывают российские школы и «воруют» российскую собственность, перечислил он.

Весной прошлого года ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил автомобильные грузоперевозки по своей территории для российских и белорусских компаний, в том числе транзитные. С октября Москва в ответ наложила запрет на перевозки грузов по России для компаний из «недружественных» до конца года. В декабре ограничения были продлены до 30 июня этого года.