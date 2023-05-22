Премьер Польши отверг требование компенсации расходов СССР

СССР ответственен на «огромные материальные разрушения в Польше», заявил польский премьер Моравецкий, отвергнув требования возместить России компенсацию за восстановление страны в послевоенные годы

Матеуш Моравецкий (Фото: Friedemann Vogel / Getty Images)

Требования к Польше о возмещении компенсации России средств, потраченных СССР на восстановление республики после Второй мировой войны, — «типичная пропаганда». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Советский Союз, предшественник России, несет ответственность за огромные материальные разрушения в Польше <...>. Это тоже типичная — раньше я бы сказал, советская, теперь можно сказать, российская пропаганда», — сказал он.

Моравецкий добавил, что Россия также должна заплатить «огромную компенсацию» Украине за проведение специальной военной операции.

Накануне, 21 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что СССР потратил на восстановление и развитие Польше в послевоенное время более $750 млрд, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.

При этом, по его словам, Варшава «поступает подло», снося советские памятники, закрывая русские школы и «воруя российскую собственность». В связи с этим Польша должна возместить России средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы, заключил Володин.

Он также предложил запретить проезд польских фур по территории России: в таком случае издержки Польши могут составить порядка €8,5 млрд. Этот вопрос в Госдуме планируют рассмотреть 22 мая.

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил в интервью The Financial Times, что Варшава может потребовать от Москвы репараций по итогам Второй мировой войны.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Польша может «доиграться», если выдвинет России требования о репарациях за ущерб, который страна якобы понесла от СССР.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что власти республики должны потребовать от России репараций. Тогда директор 3-го европейского департамента МИДа Олег Тяпкин назвал такие идеи «неадекватными претензиями».