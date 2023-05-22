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Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7

La Razón: президент Бразилии Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Ton Molina / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме 22 мая, сообщила испанская газета La Razón.

На одной из встреч, где присутствовал украинский лидер, Лула да Силва не только не подошел поздороваться с Зеленским, но и «выглядел скрытным и отстраненным из-за того, что находился с ним в одной комнате».

Президент Бразилии остался сидеть за столом, изучая документы, не вставая и не поднимая глаз.

Ранее Лула да Силва сообщил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях саммита G7 в Хиросиме. За то время, что бразильский лидер ждал украинского коллегу, он успел принять президента Вьетнама, однако даже после этого Зеленский не появился.

The Financial Times писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Силву встретиться с Зеленским. Однако сам Зеленский, отвечая на вопрос, огорчился ли он тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил, что это Лула да Силва «должен быть тем, кто расстроен».

Весной бразильский президент неоднократно говорил о боевых действиях на Украине, обвиняя западные страны и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. США заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В МИД Украины отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей».

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Вскоре Лула да Силва изменил тон высказываний. Он заявил, что «Россия ошиблась», и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Президент Бразилии также отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.

Теги
Бразилия Лула да Силва Владимир Зеленский G7
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