В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины

Место обнаружения остатков неопознанного военного объекта в районе города Быдгоща, Польша, 27 апреля 2023 г. (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Ракета, упавшая на территории Польши, могла прилететь с территории Украины, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — сказал он.

Об обнаружении части «неопознанного военного объекта» примерно в 15 км от Быдгоща Минобороны Польши объявило 27 апреля. RMF24 сообщал, что фрагмент длиной несколько метров воткнулся в землю. Позже Onet писал, что найденный объект может быть фрагментом ракеты, выпущенной с российского самолета с территории Белоруссии несколько месяцев назад.

10 мая в Технологическом институт Военно-воздушных сил Польши сообщил, что найденная в конце апреля ракета — российская.

Х-55 — стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ «Радуга» и принятая на вооружение советской армии в 1980-х. До 1986 года производилась на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, после — на заводе «Авитек» в Кирове. Носители Х-55 — стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Дальность полета составляет около 2,5 тыс. км.

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