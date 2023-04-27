RMF24 сообщило о возможной принадлежности упавшей в Польше ракеты
Обнаруженный в лесу недалеко от города Быдгощ на севере Польши фрагмент ракеты класса «воздух — земля» принадлежит польским вооруженным силам, сообщает RMF24.
Утром 27 апреля Минобороны республики сообщило, что часть «неопознанного военного объекта» была обнаружена примерно в 15 км от Быдгоща (столица Куявско-Поморского воеводства).
Журналист RMF24 передал, что фрагмент длиной несколько метров воткнулся в землю. Радио утверждает, что у ракеты отсутствует боеголовка, возможно, она отделилась, ее поиски продолжаются. Место находки оцепили, жителям временно запретили ходить в лес.
По данным RMF24, примерно в 10 км от Быдгоща находится предприятие Lotnicze 2, где ремонтируют истребители F-16. Поблизости также расположен военный аэродром. Rzeczpospolita пишет, что в городе работает учебный центр объединенных сил НАТО.