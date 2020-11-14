Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что власти страны делают все для завершения конфликта. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — сказал Зеленский.

Президент затронул тему контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Вы знаете, что блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — сказал он.

Ранее штаб ООС, координирующий действия украинских военных, сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе возобновят пропуск граждан и транспортных средств с 10 ноября. Переходы на границе с ДНР и ЛНР были закрыты властями Украины с 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.