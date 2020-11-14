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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что власти страны делают все для завершения конфликта. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — сказал Зеленский.

Президент затронул тему контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Вы знаете, что блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — сказал он.

Военные Украины сообщили об открытии пропускных пунктов в Донбассе
Политика
Фото: Евгений Малолетка / AP

Ранее штаб ООС, координирующий действия украинских военных, сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе возобновят пропуск граждан и транспортных средств с 10 ноября. Переходы на границе с ДНР и ЛНР были закрыты властями Украины с 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

В ЛНР заявляли, что одностороннее открытие Киевом новых КПП представляет риск для людей из-за того, что украинская сторона не согласовала правила пересечения нейтральной зоны, а также установила блокпост на дороге, ведущей к одному из пункту пропуска.

В Донецкой народной республике отмечали, что пересечение границы ДНР с Украиной осуществляется только через пропускной пункт таможенного контроля «Еленовка».

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