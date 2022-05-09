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МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России

Боррель предложил последовать примеру США в отношении ЦБ Афганистана и передать Киеву замороженные резервы ЦБ России. В российском МИДе заявили, что передача резервов стала бы разрушением «основ международных соглашений»
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Инициатива главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче Украине замороженных в ЕС золотовалютных резервов России является «полным беззаконием и разрушением основ международных отношений», заявил журналистам замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает ТАСС.

«Это разрушение самой основы международных отношений, и эти решения, если они будут приняты, ударят по самим европейцам, по финансовой системе и подорвут доверие к Европе и в целом к Западу, потому что это полное беззаконие и, скорее, закон джунглей», — сказал он.

По его словам, именно поэтому большое количество стран вместе с Россией будут «стоять на защите мирового порядка, основанного на международном праве».

Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России
Политика
Жозеп Боррель

Ранее 9 мая Боррель заявил, что странам ЕС необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после конфликта. Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

По данным ЦБ на 1 апреля 2022 года объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее сообщал, что после начала боевых действий западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России (порядка $300 млрд). При этом юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся в России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты и специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в МВФ.

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Ранее о том, что замороженные российские резервы необходимо передать Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.  «У нас ведутся эти переговоры [об изъятии российских резервов] с Соединенными Штатами, со всеми нашими партнерами», — сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая оценивал стоимость восстановления страны после российской спецоперации в $600 млрд.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
МИД Жозеп Боррель золотовалютные резервы Военная операция на Украине
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