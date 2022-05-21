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Чехия выдала более 350 тыс. виз украинским беженцам

Фото: Eva Korinkova / Reuters
Фото: Eva Korinkova / Reuters

Чехия выдала украинским беженцам 350 302 специальные визы, которые позволяют получить убежище в республике, сообщает чешское Министерство внутренних дел в Twitter.

За 20 мая такие визы получили более 1 тыс. человек. По состоянию на эту дату на учет в полицию по делам иностранцев встали более 252 тыс. беженцев с территории Украины, следует из данных ведомства.

Полтора месяца назад, 2 апреля, МВД Чехии сообщало о выдаче более 254 тыс. специальных виз украинским беженцам. Тогда оно отмечало, что больше всего приехавших из Украины зарегистрировано в Праге, более 60 тыс. человек. В министерстве также указывали, что среди вынужденных переселенцев в Чехии более половины составляют дети. Тогда власти ожидали, что в страну прибудут до 550 тыс. украинцев.

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При этом еще в середине марта премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что в республику приехали около 270 тыс. беженцев с Украины и у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы разместить их. Тем не менее, отметил глава правительства, Чехия должна продолжать принимать меры, которые помогут справиться с дальнейшим ростом числа прибывающих беженцев. Тогда он анонсировал изменения в законах, регулирующих визовые вопросы, безопасность, образование и трудоустройство беженцев.

С 24 февраля Украину покинули 6 млн 409 тыс. 355 человек, следует из данных Агентства ООН по делам беженцев на 19 мая. При этом Польша приняла 3 млн 439 тыс. 857 вынужденных переселенцев, Румыния — 943 015, Россия — 887 651, Венгрия — 626 548, Молдавия — 467 636, Словакия — 432 502. В Белоруссию, по информации ООН на 12 мая, приехали 27 308 человек.

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