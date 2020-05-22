Украина обратилась в морской трибунал с претензиями в отношении России

Киев вновь обратился в международный трибунал с обвинениями в адрес России. В этот раз поводом стал инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Онлайн-брифинг в связи с подачей меморандума провел глава ведомства Дмитрий Кулеба. «Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я, как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора — все, каждый орган, задействованный в этом процессе, — мы хотим только одного — справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами», — прокомментировал он подачу иска.

Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России Евгений Енин сообщил, что рассмотрение дела в трибунале может затянуться до 2023 года. «Решение о дальнейшем ходе рассмотрения будет принимать именно арбитражный трибунал, который может, соответственно, или разделить процесс на две стадии — юрисдикционную и по сути, или объединить их в одну и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022-го — начала 2023 года», — рассказал он, передает «Интерфакс-Украина».

О том, что меморандум в связи с действиями России в Керченском проливе будет направлен в Международный морской трибунал, замглавы украинского МИДа Евгений Енин сообщил накануне. Он заявлял, что Украина потребует от России моральной и материальной компенсации для моряков.

5 ноября 2018 года погранслужба ФСБ задержала украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» при попытке пройти по Керченскому проливу. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на требования российских властей. Экипаж украинских кораблей был арестован. На Украину они вернулись в начале сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.