В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал

По словам заместителя министра иностранных дел Украины, после изучения «лучших мировых практик» жалобу на Москву решено подать 22 мая

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.

По словам Енина, Украина потребует от Москвы моральную и материальную компенсацию для моряков, сообщает «Интерфакс Украина». Он отметил, что в Киеве изучили «лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека».

Замглавы МИД Украины при этом заявил, что люди, которые занимаются этим вопросом, «работают на отлично».

25 ноября 2018 года погранслужба ФСБ задержала украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» при попытке пройти по Керченскому проливу. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на требования российских властей. Экипаж украинских кораблей был арестован. На Украину они вернулись в начале сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

В феврале этого года Министерство по делам ветеранов Украины заявило о намерении ввести санкции против силовиков, которые участвовали в задержании моряков. Также Киев пригрозил санкциями в адрес судей, прокуроров и следователей, которые «устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами» в Крыму.



Всего санкции предлагается ввести против «нескольких десятков человек», указывали в Киеве.