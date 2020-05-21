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В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал

По словам заместителя министра иностранных дел Украины, после изучения «лучших мировых практик» жалобу на Москву решено подать 22 мая
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.

По словам Енина, Украина потребует от Москвы моральную и материальную компенсацию для моряков, сообщает «Интерфакс Украина». Он отметил, что в Киеве изучили «лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека».

Замглавы МИД Украины при этом заявил, что люди, которые занимаются этим вопросом, «работают на отлично».

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25 ноября 2018 года погранслужба ФСБ задержала украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» при попытке пройти по Керченскому проливу. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на требования российских властей. Экипаж украинских кораблей был арестован. На Украину они вернулись в начале сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

В феврале этого года Министерство по делам ветеранов Украины заявило о намерении ввести санкции против силовиков, которые участвовали в задержании моряков. Также Киев пригрозил санкциями в адрес судей, прокуроров и следователей, которые «устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами» в Крыму.

Всего санкции предлагается ввести против «нескольких десятков человек», указывали в Киеве.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина
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