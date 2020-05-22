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Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына

Это второе исчезновение северокорейского лидера из публичного пространства за последние два месяца. В апреле американские и южнокорейские СМИ утверждали, что он перенес сложную операцию
Ким Чем Ын
Ким Чем Ын (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике в течение трех недель. Южная Корея следит за новостями на эту тему, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление правительства в Сеуле.

«Власти пристально следят [за этой историей]», — сказал представитель Министерства объединения Республики Корея. Он отметил, что в январе Ким Чен Ын уже отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому южнокорейские власти «внимательно следят за ситуацией с его исчезновением по сообщениям СМИ».

Продолжительные исчезновения Ким Чен Ына из публичного пространства ранее вызвали подозрения о том, что это связано с его здоровьем. Вслед за исчезновением в январе лидер КНДР пропал из поля зрения СМИ в апреле. Во второй половине апреля СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского лидера на фоне перенесенной им операции. В частности, об этом писали CNN со ссылкой на источник в администрации США, а также южнокорейское издание Daily NK. Так, 21 апреля издание сообщило, что Ким Чем Ын не появлялся на публике десять дней и пропустил традиционную торжественную церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР и своего деда Ким Ир Сена, которая проводилась 15 апреля. Издание Daily NK утверждало, что Ким Чен Ыну делали операцию на сердце.

Ким Чен Ын переведен на телеграфный режим
Политика
Ким Чен Ын

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг эту информацию и заявил, что сообщения о тяжелом состоянии Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Он назвал эту информацию ложной и злонамеренной. Государственные СМИ Северной Кореи также сообщали, что лидер страны жив и продолжает работать.

В итоге в начале мая «Ренхап» сообщил со ссылкой на северокорейские медиа о том, что Ким Чен Ын появился на публике, посетив открытие завода по производству удобрений. На публике на тот момент он не появлялся порядка 20 дней.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея
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